Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Thought Machine
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Thought Machine הטבות
שווי כולל משוער: $1,643
ביטוח, בריאות ורווחה
Free Breakfast
Free Dinner
Free Snacks
$730
Free Drinks
$365
Health Insurance
Custom Work Station
Life Insurance
Disability Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Maternity Leave
Paternity Leave
בית
Remote Work
תוספות והנחות
Learning and Development
תחבורה
Bikes on Campus
אחר
Pet Friendly Workplace
Donation Match
Volunteer Time Off
