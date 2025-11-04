ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של יועץ ניהולי in United States ב-Thought Logic Consulting מגיעה ל-$165K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thought Logic Consulting. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
סה״כ לשנה
$165K
דרגה
-
משכורת בסיס
$150K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$15K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Thought Logic Consulting?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Thought Logic Consulting in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $210,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thought Logic Consulting עבור תפקיד יועץ ניהולי in United States הוא $161,500.

משאבים נוספים