חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Thought Logic Consulting in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $210,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.