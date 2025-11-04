חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Thought Industries in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $90,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.