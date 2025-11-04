ספריית חברות
Thorogood
Thorogood אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in India ב-Thorogood מגיעה ל-₹1.2M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thorogood. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.2M
דרגה
L1
משכורת בסיס
₹946K
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹249K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Thorogood?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Thorogood in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,659,481. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thorogood עבור תפקיד אנליסט נתונים in India הוא ₹1,180,920.

משאבים נוספים