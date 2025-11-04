ספריית חברות
Thornton Tomasetti
Thornton Tomasetti מהנדס אזרחי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס אזרחי in United States ב-Thornton Tomasetti מגיעה ל-$88K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thornton Tomasetti. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Thornton Tomasetti
Senior Engineer
Dallas, TX
סה״כ לשנה
$88K
דרגה
Senior Engineer
משכורת בסיס
$83K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Thornton Tomasetti?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

כותרות כלולות

מהנדס מבנים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס אזרחי ב-Thornton Tomasetti in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $100,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thornton Tomasetti עבור תפקיד מהנדס אזרחי in United States הוא $83,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים