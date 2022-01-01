ספריית חברות
Thomson Reuters משכורות

המשכורת של Thomson Reuters נעה בין $6,509 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $385,000 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Thomson Reuters. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Product Manager $102K
Director $169K
מעצב מוצר
Median $90.3K

מעצב חוויית משתמש

מדען נתונים
Median $87.1K
מכירות
Median $385K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $233K
חוקר UX
Median $63.7K
משאבי אנוש
Median $372K
תפעול עסקי
$159K
אנליסט עסקי
$24.6K
פיתוח עסקי
$122K
ראש מטה
$164K
שירות לקוחות
$6.5K
אנליסט נתונים
$17.4K
מנהל מדעי נתונים
$127K
אנליסט פיננסי
$7.5K
טכנולוג מידע (IT)
$16.8K
משפטי
$118K
יועץ ניהולי
$96.7K
שיווק
$76.4K
מנהל פרויקט
$124K
מהנדס מכירות
$112K
אנליסט אבטחת סייבר
$122K
ארכיטקט פתרונות
$122K
כותב טכני
$17.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Thomson Reuters הוא מכירות עם תגמול כולל שנתי של $385,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thomson Reuters הוא $96,714.

משאבים נוספים