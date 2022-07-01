ספריית חברות
Think Company
Think Company משכורות

המשכורת של Think Company נעה בין $89,445 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $127,400 עבור מנהל עיצוב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Think Company. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מעצב מוצר
$89.4K
מנהל עיצוב מוצר
$127K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Think Company הוא מנהל עיצוב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $127,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Think Company הוא $108,423.

משאבים נוספים

