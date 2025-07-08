ספריית חברות
The University of Sydney
The University of Sydney משכורות

המשכורת של The University of Sydney נעה בין $65,826 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $100,496 עבור אנליסט עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של The University of Sydney. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $69.7K
מדען נתונים
Median $76.6K
אנליסט עסקי
$100K

אנליסט אבטחת סייבר
$65.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-The University of Sydney הוא אנליסט עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $100,496. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-The University of Sydney הוא $73,145.

משאבים נוספים