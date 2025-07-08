ספריית חברות
The Stepstone Group
The Stepstone Group משכורות

המשכורת של The Stepstone Group נעה בין $52,462 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $184,677 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של The Stepstone Group. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מנהל מדעי נתונים
$185K
מדען נתונים
$94.4K
טכנולוג מידע (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל מוצר
$101K
מכירות
$52.5K
מהנדס תוכנה
$109K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-The Stepstone Group הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $184,677. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-The Stepstone Group הוא $103,850.

