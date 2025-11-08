ספריית חברות
The D. E. Shaw Group
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מהנדס תוכנה דרגה

Senior Member Technical

דרגות ב The D. E. Shaw Group

השווה דרגות
  1. Member Technical
  2. Senior Member Technical
  3. Project Lead
    4. הצג 1 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
₹68,644
משכורת בסיס
₹4,618,670
הקצאת מניות ()
₹118,983
בונוס
₹1,259,018
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור The D. E. Shaw Group

חברות קשורות

  • InvestCloud
  • Securian Financial
  • Synechron
  • National Benefit Services
  • FirstBank
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים