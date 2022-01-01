ספריית חברות
The Clorox Company משכורות

המשכורת של The Clorox Company נעה בין $109,450 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $236,640 עבור משאבי אנוש ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של The Clorox Company. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $121K
רואה חשבון
$109K
פיתוח עסקי
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שירות לקוחות
$117K
מנהל מדעי נתונים
$172K
משאבי אנוש
$237K
טכנולוג מידע (IT)
$131K
מכירות
Median $165K
ארכיטקט פתרונות
Median $190K
משקיע הון סיכון
$130K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThe Clorox Company, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

Самая высокооплачиваемая позиция в The Clorox Company — משאבי אנוש at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,640. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в The Clorox Company составляет $146,265.

