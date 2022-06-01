ספריית חברות
Texas Capital Bank משכורות

המשכורת של Texas Capital Bank נעה בין $87,335 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $185,070 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Texas Capital Bank. עודכן לאחרונה: 12/1/2025

מנהל מוצר
Median $152K
מהנדס תוכנה
Median $150K
אנליסט עסקי
$87.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

אנליסט פיננסי
$159K
בנקאי השקעות
$143K
מנהל הנדסת תוכנה
$185K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Texas Capital Bank הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $185,070. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Texas Capital Bank הוא $150,900.

משאבים נוספים

