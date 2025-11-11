ספריית חברות
Tesla
Tesla סורסר שכר

פיצוי סורסר in United States ב-Tesla מגיע ל-$111K ל-year עבור P2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$123K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tesla. עדכון אחרון: 11/11/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$100K
$10.8K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור סורסר ב-Tesla in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $134,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tesla עבור תפקיד סורסר in United States הוא $110,000.

