חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב שמישות ב-Tesla in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $435,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.