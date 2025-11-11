ספריית חברות
Tesla
פיצוי מעצב אינטראקציה in United States ב-Tesla נע בין $155K ל-year עבור P1 לבין $145K ל-year עבור P2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$130K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tesla. עדכון אחרון: 11/11/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
Associate Product Designer
$155K
$150K
$0
$5K
P2
Product Designer
$145K
$135K
$10K
$0
P3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב אינטראקציה ב-Tesla in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $240,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tesla עבור תפקיד מעצב אינטראקציה in United States הוא $140,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים