פיצוי מהנדס בדיקות in San Francisco Bay Area ב-Tesla נע בין $97.7K ל-year עבור P1 לבין $162K ל-year עבור P3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$147K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tesla. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$97.7K
$94.8K
$2.9K
$0
P2
$150K
$133K
$17.3K
$0
P3
$162K
$115K
$47K
$0
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
