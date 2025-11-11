ספריית חברות
פיצוי מהנדס ייצור in Reno Area ב-Tesla נע בין $101K ל-year עבור P1 לבין $130K ל-year עבור P2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Reno Area מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tesla. עדכון אחרון: 11/11/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
Associate Engineer
$101K
$94.7K
$6.3K
$0
P2
Engineer
$130K
$99.2K
$30.3K
$833
P3
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס ייצור ב-Tesla in Reno Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $160,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tesla עבור תפקיד מהנדס ייצור in Reno Area הוא $111,500.

