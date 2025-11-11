פיצוי רואה חשבון טכני in United States ב-Tesla נע בין $105K ל-year עבור P1 לבין $510K ל-year עבור P5. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tesla. עדכון אחרון: 11/11/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$105K
$94K
$10K
$1K
P2
$131K
$108K
$22.3K
$250
P3
$219K
$148K
$62.1K
$9.1K
P4
$294K
$170K
$114K
$10K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTesla, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.