חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) ב-Teradyne in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $205,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.