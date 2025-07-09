מדריך חברות
Tennr
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Tennr משכורות

טווח המשכורת של Tennr נע בין $24,971 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$261,685 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tennr. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מנהל מוצר
$262K
מהנדס תוכנה
$25K
אדריכל פתרונות
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

Tennr'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $261,685 ücretle מנהל מוצר at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Tennr'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $159,200'dır.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Tennr

חברות קשורות

  • Pinterest
  • Uber
  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים