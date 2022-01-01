מדריך חברות
Tenable
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Tenable משכורות

טווח המשכורת של Tenable נע בין $43,447 בפיצוי כולל שנתי עבור מדען נתונים בקצה התחתון ל-$487,775 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tenable. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מנהל מוצר
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
מהנדס תוכנה
Median $149K

מהנדס תוכנה מלא

מכירות
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
הצלחת לקוחות
$214K
מדען נתונים
$43.4K
טכנולוג מידע (IT)
$83.6K
תפעול שיווקי
$67.3K
מעצב מוצר
$127K
מגייס
$140K
מנהל הנדסת תוכנה
$205K
אדריכל פתרונות
$276K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Tenable, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי לתקשר עם עובדים מחברות שונות, לקבל ייעוץ קריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tenable הוא מנהל מוצר at the Principal Product Manager level עם פיצוי כולל שנתי של $487,775. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tenable הוא $159,516.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Tenable

חברות קשורות

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים