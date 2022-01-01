מדריך חברות
Tempus משכורות

טווח המשכורת של Tempus נע בין $29,108 בפיצוי כולל שנתי עבור עוזר/ת מנהלי/ת בקצה התחתון ל-$256,275 עבור מכירות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tempus. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מדען נתונים
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $185K

מנהל מוצר
Median $152K
עוזר/ת מנהלי/ת
$29.1K
אנליסט עסקי
$68.6K
שירות לקוחות
$56.8K
הצלחת לקוחות
$69.7K
אנליסט נתונים
$79.6K
מנהל תוכנית
$84.6K
מכירות
$256K
אנליסט אבטחת סייבר
$140K
כותב טכני
$76.4K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Tempus, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tempus הוא מכירות at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $256,275. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tempus הוא $128,945.

