Telia
Telia משכורות

המשכורת של Telia נעה בין $38,667 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $115,247 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Telia. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $89.8K
מנהל מוצר
Median $71.7K
שירות לקוחות
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מדען נתונים
$75.7K
טכנולוג מידע (IT)
$102K
מכירות
$75.4K
מנהל הנדסת תוכנה
$115K
ארכיטקט פתרונות
$75.3K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Telia הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $115,247. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Telia הוא $75,533.

