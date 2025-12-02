ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכירות in Netherlands ב-Telecom Jobs נע בין €44K לבין €62.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Telecom Jobs. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$58.2K - $68.1K
Netherlands
טווח שכיח
טווח אפשרי
$50.8K$58.2K$68.1K$72.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכירות ב-Telecom Jobs in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €62,845. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Telecom Jobs עבור תפקיד מהנדס מכירות in Netherlands הוא €44,045.

