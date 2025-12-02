ספריית חברות
Teladoc Health
הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in United States ב-Teladoc Health נע בין $174K לבין $238K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Teladoc Health. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$187K - $226K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$174K$187K$226K$238K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בTeladoc Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-Teladoc Health in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $237,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teladoc Health עבור תפקיד חוקר חוויית משתמש in United States הוא $174,250.

משאבים נוספים

