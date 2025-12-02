פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Teladoc Health נע בין $102K ל-year עבור Software Engineer I לבין $223K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Teladoc Health. עדכון אחרון: 12/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בTeladoc Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.