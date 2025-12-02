Teladoc Health שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-Teladoc Health נע בין $41.4K לבין $57.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Teladoc Health. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $44.9K - $54.4K United States טווח שכיח טווח אפשרי $41.4K $44.9K $54.4K $57.9K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33 % שנה 1 33 % שנה 2 33 % שנה 3 סוג מניות RSU בTeladoc Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.00 % שנתי )

33 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Teladoc Health ?

