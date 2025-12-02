ספריית חברות
Teladoc Health
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • שירות לקוחות

  • כל שכר שירות לקוחות

Teladoc Health שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-Teladoc Health נע בין $41.4K לבין $57.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Teladoc Health. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$44.9K - $54.4K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד שירות לקוחות דיווחים ב Teladoc Health כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בTeladoc Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות שירות לקוחות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Teladoc Health in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $57,907. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teladoc Health עבור תפקיד שירות לקוחות in United States הוא $41,434.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Teladoc Health

חברות קשורות

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.