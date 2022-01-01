ספריית חברות
Teladoc Health משכורות

המשכורת של Teladoc Health נעה בין $49,670 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $305,000 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teladoc Health. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

אינפורמטיקה רפואית

מנהל מוצר
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

מנהל הנדסת תוכנה
Median $270K
מעצב מוצר
Median $163K

מעצב חוויית משתמש

ארכיטקט פתרונות
Median $305K
שיווק
Median $98.8K
שירות לקוחות
$49.7K
הצלחת לקוחות
$109K
גיוס
$199K
מכירות
$294K
מנהל תוכנית טכנית
$204K
חוקר UX
$206K
לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בTeladoc Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Teladoc Health הוא ארכיטקט פתרונות עם תגמול כולל שנתי של $305,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teladoc Health הוא $178,333.

משאבים נוספים