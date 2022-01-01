Teladoc Health משכורות

המשכורת של Teladoc Health נעה בין $49,670 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $305,000 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teladoc Health. עודכן לאחרונה: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בTeladoc Health, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)
בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.