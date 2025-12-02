Tekskills מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in India ב-Tekskills נע בין ₹850K לבין ₹1.16M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tekskills. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $10.5K - $12.5K India טווח שכיח טווח אפשרי $9.7K $10.5K $12.5K $13.3K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Tekskills כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tekskills ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.