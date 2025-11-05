פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Greater Bengaluru ב-Tekion נע בין ₹5.29M ל-year עבור L1 לבין ₹5.93M ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹6.92M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tekion. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTekion, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)