חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה אבטחה ב-Tekion in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹14,833,049. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.