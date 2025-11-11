ספריית חברות
Tekion
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מדען מחקר

  • Greater Bengaluru

Tekion מדען מחקר שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מדען מחקר in Greater Bengaluru ב-Tekion מגיעה ל-₹3.76M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tekion. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹3.76M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בTekion, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען מחקר ב-Tekion in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,764,213. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tekion עבור תפקיד מדען מחקר in Greater Bengaluru הוא ₹3,751,243.

משאבים נוספים