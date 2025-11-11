חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Tekion in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹7,942,469. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.