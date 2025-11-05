ספריית חברות
Tekion
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

  • Greater Bengaluru

Tekion מנהל מוצר שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מנהל מוצר in Greater Bengaluru ב-Tekion נע בין ₹2.96M ל-year עבור L1 לבין ₹6.34M ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹3.44M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tekion.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בTekion, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Tekion in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,341,754. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tekion עבור תפקיד מנהל מוצר in Greater Bengaluru הוא ₹3,063,959.

