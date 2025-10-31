ספריית חברות
Tejas Networks
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Tejas Networks מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Tejas Networks מגיעה ל-₹1.75M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tejas Networks. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Tejas Networks
Software Engineer
hidden
סה״כ לשנה
₹1.75M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹1.75M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Tejas Networks in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,123,084. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tejas Networks עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,750,273.

משרות מובילות

משאבים נוספים