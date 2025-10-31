ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in India ב-Tejas Networks מגיעה ל-₹1.11M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tejas Networks. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.11M
דרגה
-
משכורת בסיס
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Tejas Networks in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,140,725. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tejas Networks עבור תפקיד מהנדס חומרה in India הוא ₹1,110,316.

