הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-TechTarget נע בין $57.4K לבין $83.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TechTarget. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$65.1K - $75.6K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$57.4K$65.1K$75.6K$83.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב TechTarget?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-TechTarget in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $83,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TechTarget עבור תפקיד מנהל פרויקט in United States הוא $57,400.

