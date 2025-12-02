Techstars יועץ ניהולי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של יועץ ניהולי in United States ב-Techstars נע בין $132K לבין $188K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Techstars. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $150K - $171K United States טווח שכיח טווח אפשרי $132K $150K $171K $188K טווח שכיח טווח אפשרי

