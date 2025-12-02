TechnipFMC מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Colombia ב-TechnipFMC נע בין COP 56.42M לבין COP 80.1M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TechnipFMC. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $16.1K - $19.1K Colombia טווח שכיח טווח אפשרי $14.2K $16.1K $19.1K $20.2K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב TechnipFMC ?

