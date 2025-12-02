ספריית חברות
TechnipFMC
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-TechnipFMC נע בין $65.6K לבין $95.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TechnipFMC. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$74.4K - $86.4K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב TechnipFMC?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-TechnipFMC in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $95,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TechnipFMC עבור תפקיד מנהל מוצר in United States הוא $65,600.

משאבים נוספים

