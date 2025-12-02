TechnipFMC טכנולוג מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-TechnipFMC נע בין R$250K לבין R$364K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TechnipFMC. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $51.8K - $59K Brazil טווח שכיח טווח אפשרי $45.1K $51.8K $59K $65.7K טווח שכיח טווח אפשרי

