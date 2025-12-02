ספריית חברות
Technip Energies
  • שכר
  • מהנדס חומרים

  • כל שכר מהנדס חומרים

Technip Energies מהנדס חומרים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרים in India ב-Technip Energies נע בין ₹3.36M לבין ₹4.6M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Technip Energies. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$41.6K - $49.4K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Technip Energies?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרים ב-Technip Energies in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,598,589. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Technip Energies עבור תפקיד מהנדס חומרים in India הוא ₹3,358,969.

