הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in Canada ב-Tech Mahindra נע בין CA$70K לבין CA$102K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tech Mahindra. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$57.3K - $66.6K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Tech Mahindra?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-Tech Mahindra in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$101,645. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tech Mahindra עבור תפקיד כותב טכני in Canada הוא CA$70,041.

