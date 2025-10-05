ספריית חברות
Tech Mahindra
  • שכר
  • מהנדס תוכנה
  • U4
  • Canada

מהנדס תוכנה דרגה

U4

דרגות ב Tech Mahindra

  1. U1Associate Software Engineer
  2. U2Software Engineer
  3. U3Senior Software Engineer
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$75,843
משכורת בסיס
CA$106,939
הקצאת מניות ()
CA$0
בונוס
CA$0

CA$226K

הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
