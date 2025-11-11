ספריית חברות
Teamworks
  שכר
  מהנדס תוכנה

  מהנדס נתונים

  Canada

Teamworks מהנדס נתונים שכר בCanada

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס נתונים in Canada ב-Teamworks מגיעה ל-CA$214K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Teamworks. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
סה״כ לשנה
CA$214K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
בונוס
CA$3K
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
0-1 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס נתונים ב-Teamworks in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$281,646. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teamworks עבור תפקיד מהנדס נתונים in Canada הוא CA$204,288.

