Tealium משכורות

המשכורת של Tealium נעה בין $81,216 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $254,592 עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tealium. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $81.2K
הצלחת לקוחות
$122K
מעצב אופנה
$99.5K

טכנולוג מידע (IT)
$85K
מנהל מוצר
$151K
אנליסט אבטחת סייבר
$255K
מנהל הנדסת תוכנה
$179K
ארכיטקט פתרונות
$144K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tealium הוא אנליסט אבטחת סייבר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $254,592. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tealium הוא $132,814.

משאבים נוספים