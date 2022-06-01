ספריית חברות
Teal
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Teal משכורות

המשכורת החציונית של Teal היא $40,800 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teal. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$40.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Teal הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $40,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teal הוא $40,800.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Teal

חברות קשורות

  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Lyniate
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים