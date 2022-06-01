ספריית חברות
Teads משכורות

המשכורת של Teads נעה בין $56,915 בפיצוי כולל בשנה עבור שיווק ברמה הנמוכה לבין $248,750 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teads. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $77.7K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
$74.9K
שיווק
$56.9K

מנהל שותפויות
$111K
מנהל מוצר
$114K
מכירות
$249K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Teads הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $248,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teads הוא $94,147.

