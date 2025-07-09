ספריית חברות
Teachmint
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Teachmint משכורות

המשכורת של Teachmint נעה בין $18,323 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $50,586 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teachmint. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $30.6K
אנליסט עסקי
$18.3K
מנהל מוצר
$50.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Teachmint is מנהל מוצר at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $50,586. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teachmint is $30,583.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Teachmint

חברות קשורות

  • Spotify
  • Tesla
  • Flipkart
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים