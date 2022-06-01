ספריית חברות
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers משכורות

המשכורת של Teachers Pay Teachers נעה בין $180,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $220,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teachers Pay Teachers. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $200K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מעצב מוצר
Median $180K
מנהל מוצר
Median $220K

גיוס
$191K
מנהל הנדסת תוכנה
$210K
שאלות נפוצות

El rol amb millor retribució reportat a Teachers Pay Teachers és מנהל מוצר amb una compensació total anual de $220,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teachers Pay Teachers és $200,000.

משאבים נוספים